Посеяла в августе, он прижился и растет! Неприхотливый и яркий многолетник! Август — отличное время для посадки многолетних цветов, которые украсят сад на несколько лет. Один из лучших вариантов — рудбекия, известная своей неприхотливостью и ярким цветением.

Почему рудбекию стоит посадить в августе?

Легко приживается — растение хорошо адаптируется до наступления холодов.

Долгое цветение — с июля по сентябрь золотисто-желтые цветы радуют глаз.

Не требует сложного ухода — растет даже на бедных почвах, устойчива к засухе.

Как посадить?

Выберите солнечное или слегка затененное место. Посейте семена в рыхлую почву на глубину 1–2 см или высадите рассаду. Поливайте умеренно — рудбекия не любит переувлажнения.

Этот многолетник идеален для начинающих садоводов и тех, кто хочет добавить в сад ярких красок без лишних хлопот. Попробуйте — и рудбекия станет фаворитом вашего цветника!

