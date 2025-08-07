Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:30

Посеяла в августе, он прижился и растет! Неприхотливый и яркий многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посеяла в августе, он прижился и растет! Неприхотливый и яркий многолетник! Август — отличное время для посадки многолетних цветов, которые украсят сад на несколько лет. Один из лучших вариантов — рудбекия, известная своей неприхотливостью и ярким цветением.

Почему рудбекию стоит посадить в августе?

  • Легко приживается — растение хорошо адаптируется до наступления холодов.
  • Долгое цветение — с июля по сентябрь золотисто-желтые цветы радуют глаз.
  • Не требует сложного ухода — растет даже на бедных почвах, устойчива к засухе.

Как посадить?

  1. Выберите солнечное или слегка затененное место.
  2. Посейте семена в рыхлую почву на глубину 1–2 см или высадите рассаду.
  3. Поливайте умеренно — рудбекия не любит переувлажнения.

Этот многолетник идеален для начинающих садоводов и тех, кто хочет добавить в сад ярких красок без лишних хлопот. Попробуйте — и рудбекия станет фаворитом вашего цветника!

Ранее мы рассказывали про гиппеаструм полосатый — новый хит для садоводов! Удивительный цветок.

многолетники
цветы
сады
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.