Посеяла в августе, он прижился и растет! Неприхотливый и яркий многолетник! Август — отличное время для посадки многолетних цветов, которые украсят сад на несколько лет. Один из лучших вариантов — рудбекия, известная своей неприхотливостью и ярким цветением.
Почему рудбекию стоит посадить в августе?
- Легко приживается — растение хорошо адаптируется до наступления холодов.
- Долгое цветение — с июля по сентябрь золотисто-желтые цветы радуют глаз.
- Не требует сложного ухода — растет даже на бедных почвах, устойчива к засухе.
Как посадить?
- Выберите солнечное или слегка затененное место.
- Посейте семена в рыхлую почву на глубину 1–2 см или высадите рассаду.
- Поливайте умеренно — рудбекия не любит переувлажнения.
Этот многолетник идеален для начинающих садоводов и тех, кто хочет добавить в сад ярких красок без лишних хлопот. Попробуйте — и рудбекия станет фаворитом вашего цветника!
Ранее мы рассказывали про гиппеаструм полосатый — новый хит для садоводов! Удивительный цветок.