Вернула к жизни увядающие петунии за 1 день: срочная реанимация

Вернула к жизни увядающие петунии за 1 день: срочная реанимация

Если ваши петунии в разгар лета потеряли вид — стебли вытянулись, листья пожелтели, а цветение стало скудным, им требуется срочная реанимация! Эти шаги не просто спасут петунии, но и сделают их пышнее, чем в начале сезона!

Сначала проведите кардинальную обрезку: укоротите все побеги на 2/3, оставив по 3-4 листа у основания — это стимулирует рост новых веточек. Полностью замените верхний слой грунта (5–7 см) на свежий питательный субстрат с компостом.

Для экстренной подкормки приготовьте «коктейль»: 1 ст. л. аммиачной селитры, 1 ч. л. сульфата калия и 5 капель эпина на 5 л воды — полейте под корень и опрыскайте листья. Так вернула к жизни увядающие петунии за 1 день.

В следующие 2 недели поливайте петунии через день отстоянной водой с добавлением янтарной кислоты (1 таблетка на литр), а для защиты от палящего солнца организуйте легкое притенение с 12 до 16 часов.

Уже через 7 дней растения дадут мощные боковые побеги, а через 2 недели снова покроются крупными цветами.

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