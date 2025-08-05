Цветет в дождь и в адскую жару! Весь сад в розовых сугробах с мая до осени

Цветет в дождь и в адскую жару! Весь сад в розовых сугробах с мая до осени

Петуния Изи Вейв Пинк Космо — розовая феерия в вашем саду! Этот потрясающий сорт из серии Easy Wave покорит вас обильным цветением с июня до заморозков. Нежные розовые цветки с космическим рисунком из прожилок создают эффект мерцающих звезд на фоне сочной зелени.

Главное преимущество — невероятная простота выращивания из семян. Всходы появляются дружно, рассада развивается крепкой и выносливой. Уже через 8–10 недель после посева вы получите первые бутоны!

Растение формирует пышные каскады длиной 60–90 см, идеально подходя для подвесных кашпо, балконных ящиков и клумб. Петуния устойчива к дождям и ветру, сохраняя декоративность даже в непогоду.

Для роскошного цветения достаточно регулярного полива и еженедельных подкормок. Сорт не требует прищипки — кустики ветвятся самостоятельно, создавая идеальные шаровидные формы.

Изи Вейв Пинк Космо — это гарантированный результат даже для новичков. Всего одно семечко — и ваш сад превратится в розовую сказку!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.