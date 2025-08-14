Петунии простоят до зимы: подкормка, которая заставит их цвести до декабря

Петунии простоят до зимы: подкормка, которая заставит их цвести до декабря

Эта подкормка заставит петунии цвести до декабря. Ваши цветы простоят до зимы и будут радовать глаз яркими бутонами на клумбе или балконе.

Чтобы петунии радовали цветением до первых заморозков, их нужно регулярно подкармливать калийно-фосфорными удобрениями, которые стимулируют образование новых бутонов и укрепляют растение. Идеально подойдет монофосфат калия (10 г на 10 л воды) — вносите его раз в 10–14 дней, чередуя с корневыми подкормками золой (1 стакан на ведро воды).

В августе добавьте железо (хелатная форма) для профилактики хлороза — 3–4 обработки с интервалом в неделю сохранят листья зелеными. Для усиления эффекта используйте внекорневые подкормки борной кислотой (0,5 г на 10 л воды) — это продлит жизнь цветков и защитит от вредителей. Поливайте петунии под корень утром, а удобряйте вечером, избегая переувлажнения.

Ранее был назван неприхотливый многолетник, который может затмить однолетники: растет на любых почвах, включая бедные и глинистые, устойчив к засухе и морозам.