Не дайте петуниям зачахнуть в августе: что делать, чтобы цвели до октября

Не дайте петуниям зачахнуть в августе: что делать, чтобы цвели до октября

Чтобы петунии не зачахли в августе и продолжали буйно цвести до самых заморозков, нужен особый уход. Рассказываем, что делать с ними, чтобы цвели до октября.

В первую очередь регулярно удаляйте увядшие цветки и семенные коробочки — это стимулирует образование новых бутонов. Каждые 10–14 дней подкармливайте растения калийно-фосфорными удобрениями (например, монофосфатом калия — 1 ч. л. на 10 л воды), которые укрепляют корневую систему и усиливают цветение.

В жаркие дни поливайте петунии ежедневно утром или вечером, избегая попадания воды на цветки. Если кусты оголились снизу, смело обрезайте побеги на треть — через неделю появятся новые веточки с бутонами.

В дождливые периоды защищайте петунии от избыточной влаги — переносите кашпо под навес или делайте дренажные отверстия в грунте. Эти нехитрые приемы помогут сохранить яркое цветение до октября, не дайте петуниям зачахнуть в августе.

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