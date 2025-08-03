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03 августа 2025 в 10:46

Не дайте петуниям зачахнуть в августе: что делать, чтобы цвели до октября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы петунии не зачахли в августе и продолжали буйно цвести до самых заморозков, нужен особый уход. Рассказываем, что делать с ними, чтобы цвели до октября.

В первую очередь регулярно удаляйте увядшие цветки и семенные коробочки — это стимулирует образование новых бутонов. Каждые 10–14 дней подкармливайте растения калийно-фосфорными удобрениями (например, монофосфатом калия — 1 ч. л. на 10 л воды), которые укрепляют корневую систему и усиливают цветение.

В жаркие дни поливайте петунии ежедневно утром или вечером, избегая попадания воды на цветки. Если кусты оголились снизу, смело обрезайте побеги на треть — через неделю появятся новые веточки с бутонами.

В дождливые периоды защищайте петунии от избыточной влаги — переносите кашпо под навес или делайте дренажные отверстия в грунте. Эти нехитрые приемы помогут сохранить яркое цветение до октября, не дайте петуниям зачахнуть в августе.

Ранее был назван многолетник-боец: цветет и в ливень, и в жару, и в ветра вопреки непогоде.

петунии
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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