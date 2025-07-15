Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 19:00

Многолетник-боец: цветет и в ливень, и в жару, и в ветра вопреки непогоде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам нужен многолетник, который будет цвести и в ливни, и в жару, и в ветра вопреки непогоде, обратите внимание на очиток видный. Это растение — настоящий боец: его мясистые листья накапливают влагу, позволяя переживать засуху, а мощные корни не загнивают даже в период затяжных дождей.

Очиток видный цветет с августа по октябрь, украшая сад розовыми, пурпурными или белыми соцветиями, которые привлекают бабочек и пчел. Он неприхотлив к почве, растет даже на бедном грунте, не требует частого полива и устойчив к болезням. После укоренения ему не страшны ни морозы (до -30°C), ни жара, ни ветер — он сохраняет декоративность в любых условиях.

Этот многолетник идеален для альпинариев, бордюров и клумб, где другие растения могут не выдержать перепадов погоды. Просто посадите его на солнечном месте — и он будет радовать вас годами без лишних хлопот!

Ранее были названы многолетники, которые будут пышно цвести аж до декабря.

растения
многолетники
цветы
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Откаты, бегство брата, Ермак: кто такая новый премьер Украины Свириденко
Орбан проиллюстрировал примером царящее на Украине беззаконие
Топовая закуска: рецепт кабачков на зиму «Татарская песня» — вы обалдеете
В ПМР оценили угрозу складам боеприпасов в Колбасне из-за Молдавии
В ФРГ усомнились в способности Patriot помочь Украине
В Петербурге хотят поднять штрафы для одной категории водителей
Мигрантов в России призывают к восстанию? Кто хочет создать «Москвабад»
Российским спортсменам запретили носить георгиевскую ленточку
Путин переиграл Трампа, США в ужасе, провокация мигрантов: что будет дальше
Назван неожиданный союзник Украины в Белом доме
Молдавию вооружат до зубов: НАТО готовит плацдарм для удара по РФ
Уолтц ответил на вопрос о наказании за утечку секретных данных в Signal
Бабушка, дедушка и внук умерли при ремонте подвала
Депутат показал, как закупиться на тысячу рублей и вызвал народный гнев
На Украине рассказали о внезапной пользе от ядерной войны
Юрист раскрыл, что грозит Вяземскому за фразу про дураков и Липецк
Опубликовано видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта
Один из союзников Украины отказался закупать для нее оружие
Налоговый вычет для некоторых россиян увеличат до 1 млн рублей
Искусственный интеллект в быту: 10 способов использовать ИИ каждый день
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.