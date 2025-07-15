Многолетник-боец: цветет и в ливень, и в жару, и в ветра вопреки непогоде

Многолетник-боец: цветет и в ливень, и в жару, и в ветра вопреки непогоде

Если вам нужен многолетник, который будет цвести и в ливни, и в жару, и в ветра вопреки непогоде, обратите внимание на очиток видный. Это растение — настоящий боец: его мясистые листья накапливают влагу, позволяя переживать засуху, а мощные корни не загнивают даже в период затяжных дождей.

Очиток видный цветет с августа по октябрь, украшая сад розовыми, пурпурными или белыми соцветиями, которые привлекают бабочек и пчел. Он неприхотлив к почве, растет даже на бедном грунте, не требует частого полива и устойчив к болезням. После укоренения ему не страшны ни морозы (до -30°C), ни жара, ни ветер — он сохраняет декоративность в любых условиях.

Этот многолетник идеален для альпинариев, бордюров и клумб, где другие растения могут не выдержать перепадов погоды. Просто посадите его на солнечном месте — и он будет радовать вас годами без лишних хлопот!

Ранее были названы многолетники, которые будут пышно цвести аж до декабря.