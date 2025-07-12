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12 июля 2025 в 21:45

Пышное цветение до декабря без ваших усилий: неубиваемые красавицы для дачи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетники с пышным цветением до декабря без ваших усилий — это не сказка, а реальность! Рассказываем, какие неубиваемые красавицы для дачи будут цвести даже под снегом.

Если вам нужен куст, который будет давать бутоны до самых морозов, выбирайте гортензию метельчатую — ее крупные конусовидные соцветия (белые, розовые, салатовые) не боятся первых заморозков и держатся до декабря, постепенно меняя оттенок на винно-красный.

Не менее эффектна лапчатка кустарниковая — ее яркие желтые, оранжевые или розовые цветы покрывают куст с июня до октября, а морозостойкость до –40 °C делает ее идеальной для холодных регионов.

Для ароматного цветения до поздней осени подойдет буддлея Давида — ее сиреневые, белые или пурпурные кисти привлекают бабочек и выдерживают морозы до –20 °C, особенно если осенью обрезать побеги на треть.

Эти цветы не требуют сложного ухода: достаточно солнечного места, редкого полива и весенней обрезки. Посадите их у крыльца или вдоль забора — и ваш сад будет ярким, даже когда другие растения давно уснули!

Ранее был назван многолетник, который быстро растет, превращая забор в цветущую изгородь.

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растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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