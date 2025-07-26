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26 июля 2025 в 20:01

Выбрасываете деньги на однолетники? Это растение цветет годами без ухода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все еще выбрасываете деньги на однолетники? Пересмотрите свое отношение к цветам. Это растение цветет годами без пересадки и ухода. Посадил раз — и любуйся!

Гелиопсис — это идеальный многолетник для дачи, который сочетает в себе неприхотливость, долгое цветение и яркую декоративность. Его солнечно-желтые цветы, напоминающие миниатюрные подсолнухи, украшают сад с июня по сентябрь, привлекая пчел и бабочек, что способствует опылению других растений.

Гелиопсис прекрасно растет на любых почвах, включая бедные и глинистые, устойчив к засухе и морозам (до -35°C). Благодаря мощной корневой системе он подавляет сорняки, а его высокие сорта (до 1,5 м) могут использоваться для зонирования участка или маскировки неприглядных мест.

Ранее стало известно, как вырастить камелию в российском климате: будет цвести с ноября по март, даже в снег.

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цветы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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