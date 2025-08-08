Растет в тени и без полива! Весь сад в августе в нежных цветах-бабочках!

Анемона японская — изящная гостья из Азии, способная превратить обычный сад в воздушное облако цветов. Этот многолетник удивляет не только красотой, но и выносливостью: его не нужно укрывать на зиму, а редкий полив ему только в радость.

Высокие стебли с резными листьями к августу покрываются нежными цветами-бабочками — розовыми, белыми или сиреневыми. Они трепещут на ветру, приманивая пчел, а после отцветания превращаются в пушистые «одуванчики», украшающие сад до снега.

Анемона легко разрастается корневищами, но не агрессивна — идеальная соседка для других растений. Посадите её в полутень, и она годами будет цвести без вашего участия, доказывая: настоящая красота не требует жертв.

