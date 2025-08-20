Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 11:56

Эти цветы просто неубиваемые! Сажаю в августе — весной получаю шикарный сад

Маргаритки — идеальный выбор для тех, кто хочет яркое цветение без особых хлопот. Эти миниатюрные солнышка украшают сад одними из первых, цветя с апреля по июль. Августовская посадка позволяет растениям хорошо укорениться до зимы и обильно цвести следующей весной.

Для посадки разделите взрослый куст на розетки с корнями и высадите на расстоянии 15 см друг от друга в плодородную почву. После пересадки обеспечьте обильный полив. Маргаритки поражают разнообразием форм: помпонные, игольчатые, полумахровые — каждый найдет свой любимый сорт.

Эти цветы прекрасно подходят для бордюров, альпийских горок и контейнеров. Они легко переносят пересадку даже во время цветения. Попробуйте — и ваш сад будет наполнен очаровательными мини-солнышками!

