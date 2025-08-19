Картошка сама скажет, когда копать, — но надо знать хитрый трюк

В каждом огороде момент выкапывания картошки свой. В южных краях её убирают уже в конце июля, а в более прохладных регионах часто ждут сентября.

Но ориентироваться стоит не на календарь, а на сами растения. Желтая или засохшая ботва не всегда означает, что клубни готовы, — она может погибнуть раньше из-за жары или болезней, пока картошка ещё растёт.

Проверить готовность урожая можно одним простым способом: выкопайте пару кустов в разных местах. Если после лёгкой встряски клубни легко отпадают от корней — пора копать. Это значит, что корни перестали питать картофель и он больше не растёт.

Есть и второй надёжный признак — крепкая кожура. Потрите клубень пальцем: если кожура не сходит, урожай готов к хранению.

