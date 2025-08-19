Опасный сидерат! Это ни в коем случае нельзя сеять после картошки

После сбора урожая картофеля почва нуждается в дополнительном питании, однако некоторые растения вместо пользы могут нанести вред. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя сеять после картошки.

После уборки картофеля нельзя сеять растения из семейства пасленовых, особенно паслен черный и физалис, так как они имеют общих вредителей (колорадский жук, нематоды) и болезни (фитофтороз, парша). Запомните, это опасный сидерат!

Также избегайте подсолнечника — он сильно истощает почву и выделяет аллелопатические вещества, угнетающие рост культур. Плохим выбором будет и рапс, который способствует развитию патогенных грибов, опасных для картофеля.

Вместо этого посейте горчицу белую (подавляет патогены и проволочника), фацелию (улучшает структуру почвы) или бобовые (вика, люпин — насыщают землю азотом). Эти сидераты очистят грунт, восстановят плодородие и подготовят участок для новых посадок без риска заражения.

