07 августа 2025 в 07:45

Необычное лечо с грибами! Готовность — 30 минут! Легко и просто!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматное лечо с грибами — зимняя радость в банке! Этот рецепт лечо — настоящая находка для любителей домашних заготовок. Сочный болгарский перец, нежная томатная основа и пикантные грибы создают гармоничный вкус, который напомнит о лете холодными вечерами. Идеальная закуска к картошке, мясу или просто на хрустящий хлеб!

Тебе понадобится: 1,5 кг красного болгарского перца, 0,7 кг помидоров, 0,5 кг вареных грибов, 0,5 стакана сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. уксусной эссенции, черный перец по вкусу, 0,5 стакана растительного масла.

Приготовление: перец очисти от семян, нарежь соломкой. Помидоры измельчи через мясорубку. В кастрюле смешай перец, томатную массу, соль, сахар и масло. Доведи до кипения, убавь огонь и томи 20 минут. Добавь грибы и перец, готовь еще 20 минут. В конце влей уксус, перемешай и разложи горячее лечо по стерильным банкам. Закатай, переверни банки и укутай до остывания. Зимой это лечо станет вашим любимым лакомством!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

лечо
грибы
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
