Экс-губернатора Челябинской области объявили в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, следует из базы данных правоохранителей. В ней указано, что он родился 22 ноября 1958 года в Магнитогорске. Экс-чиновника объявили в розыск по уголовной статье.

Причина такого решения пока не раскрывается. Известно, что в 2019 году Дубровский покинул пост главы региона после обвинений в картельном сговоре с дорожными компаниями. Затем бывший чиновник покинул Россию и вернулся в октябре того же года для сдачи оружия в полицию, поскольку истекал срок разрешения.

Ранее МВД объявило в розыск на территории России экс-министров обороны Украины. Речь идет о Михаиле Ковале, Валерии Гелетее, Степане Полтораке и Андрее Загороднюке. Все бывшие главы украинского МО разыскиваются по статьям УК РФ.

Также в розыск объявлены уроженцы Ингушетии Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. В МВД приняли такое решение в связи с их помощью в снабжении оружием путем тайников исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Номер уголовной статьи, по которой их разыскивают, не раскрывается.