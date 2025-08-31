«Знать русский язык»: посол назвал огромное преимущество Казахстана

Казахстан считает своим преимуществом высокий уровень владения русским языком среди населения, заявил посол республики в РФ Даурен Абаев. По его словам, на русском языке говорит 95% жителей республики, передает ТАСС.

В Казахстане, по-моему, 95% населения говорит на русском языке, и мы считаем, что это наша сила — знать русский язык. Безусловно, в приоритете наш государственный язык — казахский, и его роль с каждым годом растет. Но в то же время мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык, потому что это наше, как я еще раз скажу, такое преимущество, — отметил Абаев.

Посол рассказал, что около трех тысяч из семи тысяч школ в Казахстане используют русский в качестве основного языка обучения. Он также подчеркнул, что изучение этой дисциплины является обязательным во всех школах страны. Помимо этого, Абаев подчеркнул, что русский язык предоставляет Казахстану конкурентные преимущества.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым выразил благодарность за придание особого статуса русскому языку в Киргизии. Российский лидер отметил, что это способствует более эффективной работе по ряду направлений, в том числе в сфере экономики.