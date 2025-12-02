Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 22:38

В ЕС посулили Казахстану «репутационые риски» из-за закона против ЛГБТ

Представитель ЕС Стрипрайс встревожился из-за закона о запрете ЛГБТ в Казахстане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс в беседе с телеграфным агентством «КазТаг» высказал обеспокоенность обсуждаемым в Казахстане законопроектом, ограничивающим продвижение ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Власти республики, в свою очередь, объясняют его необходимость защитой детей.

Эдуардс Стипрайс заявил, что предлагаемый запрет пропаганды ЛГБТ создает для страны «репутационные риски». Дипломат отметил, что важно увидеть окончательную редакцию документа.

Хотел бы подождать и понять, в каком виде это законодательство будет принято. <…> Так что я бы сказал, это очень конкретный случай, который может создать, опять же, те самые репутационные риски, — указал Стипрайс.

Позиция официальной Астаны иная. Как ранее заявил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, запрет оправдан влиянием такой пропаганды на психику детей и большим общественным запросом на ограничения. Законопроект, уже одобренный мажилисом (нижней палатой парламента), сейчас находится на рассмотрении в сенате.

Ранее Конституционный суд Литвы законодательно утвердил право однополых пар на официальное партнерство. Данное решение разрешило правовые противоречия между положениями основного закона и нормами гражданского кодекса.

