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04 августа 2025 в 09:24

Четырех экс-министров обороны Украины объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Коваля и Загороднюка

Степан Полторак Степан Полторак Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшие министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены в розыск на территории России, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Все они разыскиваются по уголовным статьям. При этом не уточняется, по каким именно.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в карточках базы розыска МВД России.

Ранее появилась информация, что российским силовым структурам стали известны номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ в Сумской области Олега Красношапки. Он держит ячейку в камере железнодорожного вокзала «Южный» в Киеве, чтобы «расплачиваться со своими протеже в главном офисе СБУ».

До этого Служба безопасности Украины объявила в розыск 29 российских губернаторов. Шестеро из них попали в базу СБУ в 2025 году. В списке значатся главы ДНР, ЛНР, Крыма и новых регионов, руководители Чечни, Башкирии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Томской, Омской, Нижегородской, Ленинградской и других областей.

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