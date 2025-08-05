Лечо с рисом «От мамули»! Небанальный рецепт заготовки на зиму!

Лечо с рисом от Мамули! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для зимних обедов! Густое ароматное лечо с рисом — это и закуска, и гарнир, и даже самостоятельное блюдо. Особенно вкусно оно с кусочком жареной колбаски или котлетой. А главное — готовится просто, а съедается моментально!

Ингредиенты:

2 кг помидоров;

1 кг болгарского перца;

500 г моркови;

500 г лука;

1 стакан риса;

100 мл подсолнечного масла;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. соли.

Пошаговый рецепт:

Подготовка овощей: помидоры пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Перец нарежьте соломкой, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарка: в глубокой сковороде или казане разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и пассеруйте пять минут. Тушение: влейте томатную массу, добавьте перец, сахар и соль. Тушите на среднем огне 20 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавление риса: рис промойте и высыпьте в казан. Хорошо перемешайте и тушите еще 15–20 минут, пока рис не приготовится. Если масса слишком густая, можно добавить немного воды. Закатка: горячее лечо разложите по стерильным банкам, закатайте крышками и укутайте одеялом до полного остывания.

Храните в прохладном месте, но будьте готовы — это лечо редко доживает до зимы! Подавайте как гарнир, намазывайте на хлеб или ешьте просто так — бесподобно вкусно!

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