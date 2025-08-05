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05 августа 2025 в 06:46

Лечо с рисом «От мамули»! Небанальный рецепт заготовки на зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лечо с рисом от Мамули! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для зимних обедов! Густое ароматное лечо с рисом — это и закуска, и гарнир, и даже самостоятельное блюдо. Особенно вкусно оно с кусочком жареной колбаски или котлетой. А главное — готовится просто, а съедается моментально!

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров;

  • 1 кг болгарского перца;

  • 500 г моркови;

  • 500 г лука;

  • 1 стакан риса;

  • 100 мл подсолнечного масла;

  • 2 ст. л. сахара;

  • 1 ст. л. соли.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка овощей: помидоры пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Перец нарежьте соломкой, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной терке.

  2. Обжарка: в глубокой сковороде или казане разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и пассеруйте пять минут.

  3. Тушение: влейте томатную массу, добавьте перец, сахар и соль. Тушите на среднем огне 20 минут, пока овощи не станут мягкими.

  4. Добавление риса: рис промойте и высыпьте в казан. Хорошо перемешайте и тушите еще 15–20 минут, пока рис не приготовится. Если масса слишком густая, можно добавить немного воды.

  5. Закатка: горячее лечо разложите по стерильным банкам, закатайте крышками и укутайте одеялом до полного остывания.

Храните в прохладном месте, но будьте готовы — это лечо редко доживает до зимы! Подавайте как гарнир, намазывайте на хлеб или ешьте просто так — бесподобно вкусно!

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рецепты
лечо
закуски
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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