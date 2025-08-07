В Казахстане раскрыли сроки итогового отчета о крушении самолета в Актау

Правительство Казахстана через несколько месяцев подготовит окончательный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), заявил на пресс-конференции заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев. Трагический инцидент произошел вблизи аэропорта Актау. По словам замглавы правительства, которые приводит ТАСС, расследование ЧП переходит в стадию подготовки финального отчета.

Стадия анализа [расследования] завершается, переходит в стадию подготовки окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения, через несколько месяцев будет окончательный отчет, — отметил Бозумбаев.

Крушение лайнера Embraer 190, который следовал по маршруту Баку — Грозный, произошло утром 25 декабря 2024 года. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

Ранее сообщалось, что в рамках этого расследования международные и казахстанские специалисты побывали в аэропортах России и Азербайджана. Представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО) посетили Баку, Грозный и Ростов-на-Дону, отметили в Минтрансе Казахстана. Уточнялось, что все необходимые для исследования материалы уже находятся в Казахстане.