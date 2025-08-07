Момент страшного наезда авто из каршеринга на остановку попал на видео

Авария с участием петербургского каршеринга и пешеходами попала на видео, его опубликовали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На кадрах видно, как автомобиль на скорости таранит людей на остановке.

Инцидент произошел в Красном Селе, в результате аварии пострадали две женщины. Одна скончалась от полученных травм, вторую доставили в больницу в тяжелом состоянии, пояснили в ведомстве. Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако правоохранителям удалось его задержать по горячим следам.

Ранее стало известно, что инцидент произошел 7 августа в пять утра. В силовом ведомстве рассказали, что автомобилем Kia Rio управлял 35-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением, после чего наехал на пешеходов и врезался в столб напротив дома 108 на проспекте Ленина. У водителя также были зафиксированы переломы.

Отмечается, что после наезда каршерингового автомобиля на автобусную остановку в Красносельском районе Петербурга возбуждено уголовное дело. Водителю вменяют статью о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть по неосторожности.