Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 10:30

Поставщик террористов из «Крокуса» нашел способ смягчить себе наказание

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» хочет выплачивать денежные компенсации

Рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Поставщик оружия для террористов из «Крокуса» Умеджон Солиев намерен перечислять деньги в качестве компенсации потерпевшим для смягчения ему наказания, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Ксению Трунову. Правозащитница представляет интересы 130 потерпевших. По словам Труновой, они не приемлют «имитации заглаживания вины» и будут добиваться наиболее жесткого и справедливого приговора для фигурантов.

Прозвучало предупреждение о том, что вне зависимости от желания потерпевших ничтожные по отношению к характеру причиненного вреда, глубине страданий потерпевших суммы будут посылаться по почте, а суду в последующем — предъявляться квитанции с целью смягчения наказания обвиняемым, — сообщила адвокат.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Перед началом концерта группы «Пикник» четверо нападавших устроили стрельбу по зрителям и подожгли помещение. В результате атаки погибли 149 человек, более 500 пострадали. Следствие завершили в июне 2025 года, обвинение утвердила Генеральная прокуратура.

Ранее четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» полностью признали вину и раскаялись на закрытом заседании суда. Подсудимые подтвердили это после оглашения обвинительного заключения. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме без присутствия журналистов.

Крокус Сити Холл
теракты
оружие
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.