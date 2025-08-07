Поставщик террористов из «Крокуса» нашел способ смягчить себе наказание Фигурант дела о теракте в «Крокусе» хочет выплачивать денежные компенсации

Поставщик оружия для террористов из «Крокуса» Умеджон Солиев намерен перечислять деньги в качестве компенсации потерпевшим для смягчения ему наказания, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Ксению Трунову. Правозащитница представляет интересы 130 потерпевших. По словам Труновой, они не приемлют «имитации заглаживания вины» и будут добиваться наиболее жесткого и справедливого приговора для фигурантов.

Прозвучало предупреждение о том, что вне зависимости от желания потерпевших ничтожные по отношению к характеру причиненного вреда, глубине страданий потерпевших суммы будут посылаться по почте, а суду в последующем — предъявляться квитанции с целью смягчения наказания обвиняемым, — сообщила адвокат.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Перед началом концерта группы «Пикник» четверо нападавших устроили стрельбу по зрителям и подожгли помещение. В результате атаки погибли 149 человек, более 500 пострадали. Следствие завершили в июне 2025 года, обвинение утвердила Генеральная прокуратура.

Ранее четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» полностью признали вину и раскаялись на закрытом заседании суда. Подсудимые подтвердили это после оглашения обвинительного заключения. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме без присутствия журналистов.