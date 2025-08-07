Россияне могут лишиться наследства в случае прекращения общения с родителем Верховный суд РФ: отсутствие общения с родителем может лишить россиян наследства

Полное прекращение отношений с отцом, вплоть до невозможности своевременно узнать о его смерти, может стать основанием для отказа в наследстве, следует из постановления Верховного суда России, с которым ознакомилось РИА Новости. Такой вердикт был вынесен по делу жительницы Новокузнецка Кемеровской области. Иск направлен на новое рассмотрение.

Женщина, чьи родители развелись, пыталась через суд добиться наследства после смерти отца. После решения родителей прекратить отношения она сначала общалась с отцом, получала алименты, но после создания им новой семьи контакты прекратились.

Спустя годы женщина узнала о том, что ее отец переехал в Москву, а в 2022-м ей пришло известие о его смерти. Обратившись к нотариусу спустя полгода, она получила отказ — наследство уже было распределено между новой женой и сыном мужчины.

Жительница Новокузнецка подала иск с требованием восстановить срок и выделить ей долю в наследстве — три квартиры и три банковских счета. Первые три инстанции удовлетворили ее требования, однако Верховный суд занял иную позицию. В определении подчеркивается, что географическая удаленность не является уважительной причиной для пропуска срока принятия наследства.

Причина не является уважительной, поскольку не лишала истца возможности проявить внимание и заботу о судьбе наследодателя и при наличии такого интереса своевременно узнать о его смерти и, соответственно, реализовать свои наследственные права в предусмотренном порядке и в установленный законом срок, — говорится в постановлении.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил NEWS.ru, что продажа унаследованного автомобиля может облагаться налогом на доходы физических лиц. Однако он отметил, что существуют способы снизить налоговую нагрузку. По его словам, в этом случае ключевым фактором является срок владения транспортным средством.