Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 10:57

Стало известно, сколько поездов идет с опозданием в Крым и из республики

Семь поездов в Крым и четыре из республики идут с опозданием до шести часов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По состоянию на 09:00 по московскому времени семь поездов в Крым и четыре из республики идут с опозданием до шести часов, передает Telegram-канал железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Причина не раскрывается. Из Крыма задерживается один поезд в Санкт-Петербург (отправление 6 августа, задержка шесть часов) и три в Москву — два из них должны были выехать 6 августа и один — 7-го числа (с задержками на 5,5, 5 и 1,5 часа соответственно).

Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки, — сказано в сообщении.

Следующие из Волгограда и Москвы в Симферополь поезда (отправление 6 августа) задерживаются на 4,5 и 3,5 часа соответственно. Выехавшие 5 августа из столицы в Севастополь и Евпаторию поезда опаздывают на 4 и 4,5 часа. Также в последний город из Санкт-Петербурга с опозданием на три часа едет еще одно транспортное средство.

Рейс Москва — Феодосия (отправление 5 августа) задерживается на пять часов. Поезд Смоленск — Симферополь, выехавший в тот же день, идет с опозданием на один час, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 7 августа. Причины введения ограничений не уточнялись. Автомобилистам порекомендовали следить за обновлениями в официальных источниках.

Крым
поезда
задержки
Симферополь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.