Стало известно, сколько поездов идет с опозданием в Крым и из республики

Стало известно, сколько поездов идет с опозданием в Крым и из республики Семь поездов в Крым и четыре из республики идут с опозданием до шести часов

По состоянию на 09:00 по московскому времени семь поездов в Крым и четыре из республики идут с опозданием до шести часов, передает Telegram-канал железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Причина не раскрывается. Из Крыма задерживается один поезд в Санкт-Петербург (отправление 6 августа, задержка шесть часов) и три в Москву — два из них должны были выехать 6 августа и один — 7-го числа (с задержками на 5,5, 5 и 1,5 часа соответственно).

Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки, — сказано в сообщении.

Следующие из Волгограда и Москвы в Симферополь поезда (отправление 6 августа) задерживаются на 4,5 и 3,5 часа соответственно. Выехавшие 5 августа из столицы в Севастополь и Евпаторию поезда опаздывают на 4 и 4,5 часа. Также в последний город из Санкт-Петербурга с опозданием на три часа едет еще одно транспортное средство.

Рейс Москва — Феодосия (отправление 5 августа) задерживается на пять часов. Поезд Смоленск — Симферополь, выехавший в тот же день, идет с опозданием на один час, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 7 августа. Причины введения ограничений не уточнялись. Автомобилистам порекомендовали следить за обновлениями в официальных источниках.