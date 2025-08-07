Эта запеканка спасает после тяжелого дня — сытная вкуснятина с грибами

Картофельная запеканка с грибами — это простое и сытное блюдо, которое готовится практически без вашего участия. Нежные слои картофеля с ароматной грибной начинкой и хрустящей корочкой понравятся всей семье. Такая запеканка станет отличным вариантом для ужина после тяжелого дня, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени на сложные рецепты.

Ингредиенты:

картофель — 6 шт.;

грибы — 400 г;

лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

соевый соус — 1 ст. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

прованские травы — щепотка.

Приготовление:

Картофель нарежьте тонкими кружочками. Грибы, лук и перец обжарьте с соевым соусом. В форму выложите слоями: картофель, начинку, картофель. Посолите, поперчите, добавьте травы. Накройте фольгой, запекайте 40 минут при 180 °C. Снимите фольгу, запекайте еще 15 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.