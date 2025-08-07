Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 06:10

Эта запеканка спасает после тяжелого дня — сытная вкуснятина с грибами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная запеканка с грибами — это простое и сытное блюдо, которое готовится практически без вашего участия. Нежные слои картофеля с ароматной грибной начинкой и хрустящей корочкой понравятся всей семье. Такая запеканка станет отличным вариантом для ужина после тяжелого дня, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени на сложные рецепты.

Ингредиенты:

  • картофель — 6 шт.;
  • грибы — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • прованские травы — щепотка.

Приготовление:

  1. Картофель нарежьте тонкими кружочками.
  2. Грибы, лук и перец обжарьте с соевым соусом.
  3. В форму выложите слоями: картофель, начинку, картофель.
  4. Посолите, поперчите, добавьте травы.
  5. Накройте фольгой, запекайте 40 минут при 180 °C.
  6. Снимите фольгу, запекайте еще 15 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
рецепты
грибы
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
