Эта запеканка спасает после тяжелого дня — сытная вкуснятина с грибами

Картофельная запеканка с грибами — это простое и сытное блюдо, которое готовится практически без вашего участия. Нежные слои картофеля с ароматной грибной начинкой и хрустящей корочкой понравятся всей семье. Такая запеканка станет отличным вариантом для ужина после тяжелого дня, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени на сложные рецепты.
Ингредиенты:
- картофель — 6 шт.;
- грибы — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- прованские травы — щепотка.
Приготовление:
- Картофель нарежьте тонкими кружочками.
- Грибы, лук и перец обжарьте с соевым соусом.
- В форму выложите слоями: картофель, начинку, картофель.
- Посолите, поперчите, добавьте травы.
- Накройте фольгой, запекайте 40 минут при 180 °C.
- Снимите фольгу, запекайте еще 15 минут.
