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06 августа 2025 в 06:10

Новый взгляд на селедку под шубой: салат с грибами и яркими овощами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шуба с грибами — неожиданный и яркий вариант классики. Сочетание нежной сельди, хрустящих овощей и ароматных грибов создает настоящую вкусовую феерию. Легко готовится, а результат всегда радует — отличный выбор для праздничного стола или уютного семейного ужина.

Ингредиенты:

  • сельдь слабосоленая — 2 шт.;
  • шампиньоны — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • уксус и сахар — для маринада;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • зелень — для украшения.

Приготовление:

  1. Сельдь очистите от костей и нарежьте кубиками.
  2. Обжарьте шампиньоны до золотистого цвета.
  3. Яйца отварите вкрутую и натрите на тёрке.
  4. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в уксусе с сахаром на 15 минут.
  5. Перец и морковь нарежьте тонкой соломкой.
  6. Выложите салат слоями: сельдь, лук, грибы, яйца, овощи — каждый слой промазывая майонезом.
  7. Украсьте зеленью и дайте настояться 2 часа в холодильнике.

Ранее сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

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грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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