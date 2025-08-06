Новый взгляд на селедку под шубой: салат с грибами и яркими овощами

Шуба с грибами — неожиданный и яркий вариант классики. Сочетание нежной сельди, хрустящих овощей и ароматных грибов создает настоящую вкусовую феерию. Легко готовится, а результат всегда радует — отличный выбор для праздничного стола или уютного семейного ужина.
Ингредиенты:
- сельдь слабосоленая — 2 шт.;
- шампиньоны — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- лук — 2 шт.;
- уксус и сахар — для маринада;
- болгарский перец — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- зелень — для украшения.
Приготовление:
- Сельдь очистите от костей и нарежьте кубиками.
- Обжарьте шампиньоны до золотистого цвета.
- Яйца отварите вкрутую и натрите на тёрке.
- Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в уксусе с сахаром на 15 минут.
- Перец и морковь нарежьте тонкой соломкой.
- Выложите салат слоями: сельдь, лук, грибы, яйца, овощи — каждый слой промазывая майонезом.
- Украсьте зеленью и дайте настояться 2 часа в холодильнике.
Ранее сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.