Новый взгляд на селедку под шубой: салат с грибами и яркими овощами

Новый взгляд на селедку под шубой: салат с грибами и яркими овощами

Шуба с грибами — неожиданный и яркий вариант классики. Сочетание нежной сельди, хрустящих овощей и ароматных грибов создает настоящую вкусовую феерию. Легко готовится, а результат всегда радует — отличный выбор для праздничного стола или уютного семейного ужина.

Ингредиенты:

сельдь слабосоленая — 2 шт.;

шампиньоны — 200 г;

яйца — 3 шт.;

лук — 2 шт.;

уксус и сахар — для маринада;

болгарский перец — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

зелень — для украшения.

Приготовление:

Сельдь очистите от костей и нарежьте кубиками. Обжарьте шампиньоны до золотистого цвета. Яйца отварите вкрутую и натрите на тёрке. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в уксусе с сахаром на 15 минут. Перец и морковь нарежьте тонкой соломкой. Выложите салат слоями: сельдь, лук, грибы, яйца, овощи — каждый слой промазывая майонезом. Украсьте зеленью и дайте настояться 2 часа в холодильнике.

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