16 октября 2025 в 13:01

Не знала, что тыква может быть такой вкусной: готовим тыквенные лепешки с сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

До этого рецепта не знала, что тыква может быть такой вкусной! Приготовьте невероятно нежные и ароматные тыквенные лепешки с сыром, которые станут идеальным завтраком или ужином.

Рецепт: очистите 300 г тыквы и натрите ее мякоть на крупной терке. Смешайте тыкву с 150 г тертого твердого сыра, 150 мл кефира, 2 яйцами и 2 ст. л. растительного масла. Постепенно введите 150 г муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя, и замесите густое, но не сухое тесто. При необходимости добавьте немного кефира или муки для достижения идеальной консистенции. Столовой ложкой выкладывайте тесто на разогретую сковороду, формируя лепешки толщиной 5–8 мм, и обжаривайте под крышкой на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Вкус готовых лепешек поражает гармонией: нежная, сочная текстура тыквы с легкой сладостью идеально сочетается с пикантными нотками расплавленного сыра, создавая сбалансированный вкус. Подавайте их горячими со сметаной — это блюдо подарит вам настоящее осеннее наслаждение.

Ранее стало известно, как приготовить луковые лепешки: простой и бюджетный рецепт из 3 ингредиентов.

Дарья Иванова
Д. Иванова
