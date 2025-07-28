Не поливаю, не ухаживаю, а он всё равно роскошный! Цветет до осени нон-стоп

Не поливаю, не ухаживаю, а он всё равно роскошный! Цветет до осени нон-стоп

Астра вересковидная «пинк клауд» — осеннее кружево для вашего сада. Когда осенью большинство цветов уже готовится к зимнему отдыху, эта астра только начинает свое роскошное шоу! С сентября до самых морозов она покрывается сотнями мелких нежно-розовых цветков, напоминающих воздушное кружево. «Пинк клауд» образует пышные кусты высотой до 50 см с изящными поникающими побегами — идеально для бордюров, альпинариев и посадки вдоль дорожек.

Главное достоинство этой красавицы — потрясающая неприхотливость. Она:

мирится с бедными почвами;

выдерживает засуху;

не боится первых заморозков;

зимует без укрытия.

Уход минимален: весной обрежьте сухие стебли, в засуху изредка поливайте. Единственное требование — солнечное место без застоя воды.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.