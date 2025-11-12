Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не покупаю дорогие продукты, готовлю из того, что есть дома. Запеканка по-белорусски. Нужны грудка, картошка и тыква

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда холодильник не ломится от деликатесов, а на ужин нужно накормить семью чем-то сытным и вкусным — на помощь приходит запеканка по-белорусски. Это блюдо — настоящая находка для экономной хозяйки. В нём нет ничего лишнего, только простые, доступные продукты, которые есть у каждого под рукой. Но в сочетании друг с другом они творят настоящую магию: нежная курица, сладковатая тыква и сытная картошка под хрустящей сырной корочкой создают удивительно гармоничный вкус, который напоминает о душевной простоте деревенской кухни.

Возьмите 1 куриную грудку, 3-4 средние картофелины, 300 г тыквы, 1 луковицу, 150 г сыра, 200 г сметаны, соль и перец. Картошку и тыкву очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками, лук — полукольцами. Сыр натрите на тёрке. Смажьте форму маслом и выкладывайте ингредиенты слоями: картошка, затем курица с луком, потом тыква. Каждый слой немного солите и перчите. Всё обильно полейте сметаной и посыпьте сыром. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180°C, затем снимите фольгу и подрумяньте ещё 15 минут. Дайте запеканке немного постоять перед подачей.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

