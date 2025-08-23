Не обычная икра на зиму, а свекольная! Суперская закатка в борщ или на хлеб

Не обычная икра на зиму, а свекольная! Суперская закатка в борщ или на хлеб! Эта ароматная, яркая икра из свеклы станет королевой вашей кладовой. Универсальная закуска, которая хороша и как самостоятельное блюдо, и как намазка для бутербродов. Секрет в медленном томлении — именно оно раскрывает всю сладость овощей и создает неповторимый вкус.

Ингредиенты

Свекла — 1 кг

Морковь — 1 кг

Лук репчатый — 500 г

Помидоры — 1,5 кг

Масло растительное — 200 мл

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Перец черный молотый — ½ ч. л.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Приготовление

Помидоры пропустите через соковыжималку или мясорубку с мелкой решеткой, чтобы получить однородную мякоть без кожицы и семян. Свеклу и морковь натрите на крупной терке — это важно для нужной текстуры. Лук натрите на мелкой терке до состояния кашицы. В толстостенной кастрюле или казане смешайте все овощи, добавьте растительное масло, соль и перец. Доведите до легкого булькания на среднем огне, затем убавьте нагрев до минимального. Томите без крышки 1,5 часа, периодически помешивая, чтобы масса не пригорела. Икра должна не кипеть, а медленно томиться — это ключевой момент! Через 1,5 часа добавьте сахар и уксус, перемешайте и готовьте еще 15 минут. Горячую икру разложите по стерильным банкам объемом 450 мл, закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

