Не нужно укрывать! Зимуют под снегом и всходят сами — красота без хлопот

Астра — это настоящая королева осеннего сада, которая вспыхивает яркими красками, когда все другие цветы уже готовятся ко сну! Её пышные шапки соцветий всех оттенков радуги — от белоснежных до густо-фиолетовых — создают праздник даже в хмурые ноябрьские дни. И что самое прекрасное — вырастить эту красоту проще простого!

Я сею её семена прямо под зиму, когда земля уже схвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация творит чудеса — весной появляются дружные закалённые всходы, готовые к любым испытаниям.

Астра невероятно вынослива: она зимует без укрытия даже в лютые морозы, растёт на любой почве, кроме заболоченной, и стойко переносит засуху. С каждым годом её кусты становятся только пышнее, а цветение — обильнее, превращая осенний сад в фейерверк красок. Посадите астру однажды — и она десятилетиями будет встречать осень праздником, не требуя ничего взамен!

