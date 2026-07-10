Не мучайтесь с горькими огурцами: этот способ полива снимает стресс с растений, плоды — сладкие

Не мучайтесь с горькими огурцами: этот способ полива снимает стресс с растений, плоды — сладкие

Главная причина, по которой огурцы становятся горькими, — это стресс, который испытывает растение, а основным источником этого стресса является неправильный полив. В ответ на неблагоприятные условия, такие как пересыхание почвы или полив холодной водой, огурец начинает вырабатывать кукурбитацин — вещество, которое и придает плодам неприятный горький привкус.

Чтобы ваши огурцы всегда были сладкими, сочными и хрустящими, достаточно запомнить и применять на практике несколько простых, но критически важных правил полива. Во-первых, никогда не используйте для полива холодную воду из скважины или колодца. Вода должна быть теплой — идеально около +20–25 °C. Во-вторых, полив должен быть регулярным, особенно в период плодоношения. Поливайте огурцы каждые 2–3 дня, а в сильную жару — ежедневно. В-третьих, поливать нужно строго под корень, а не по листьям. В-четвертых, важно выбрать правильное время. Наиболее эффективен утренний полив с 6 до 9 часов.

И наконец, для сохранения влаги и стабильного микроклимата у корней обязательно мульчируйте грядки соломой, скошенной травой или опилками.

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