Натираю яблочки, заливаю молоком — суперпышные оладушки на завтрак за 12 минут. Быстро и просто

Есть рецепты, которые хранят в себе тепло домашнего очага и вкус беззаботного детства. Для многих таким рецептом стали пышные оладушки, особенно если в них добавить натертые яблоки. Это не просто быстрый завтрак, а целый ритуал, который наполняет дом невероятным ароматом. Сочетание нежного теста на молоке с кисло-сладкими нотками яблока создает потрясающую гармонию, а сами оладьи получаются такими воздушными, что буквально тают во рту. Это блюдо, которое готовится за считаные минуты из самых простых продуктов, но дарит столько радости и уюта, что становится семейной традицией. Идеальный вариант для того утра, когда хочется чего-то вкусного и душевного.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних яблока, 1 стакан молока, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1,5 стакана муки, половина чайной ложки соды, щепотка соли и растительное масло для жарки. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Влейте молоко и снова хорошо перемешайте. Добавьте натертые яблоки. Муку смешайте с содой и постепенно введите в жидкую основу, аккуратно помешивая тесто ложкой. Оно должно получиться густым как сметана и однородным. Дайте тесту постоять буквально 5–7 минут, чтобы сода вступила в реакцию с кислым соком яблок, — это сделает оладьи еще пышнее. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные круглые оладьи. Обжаривайте их на среднем огне с двух сторон до румяного золотистого цвета под крышкой. Подавайте эти пушистые ароматные оладушки сразу же, пока они горячие, со сметаной, медом или вашим любимым вареньем.

