Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 06:45

Натираю яблочки, заливаю молоком — суперпышные оладушки на завтрак за 12 минут. Быстро и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть рецепты, которые хранят в себе тепло домашнего очага и вкус беззаботного детства. Для многих таким рецептом стали пышные оладушки, особенно если в них добавить натертые яблоки. Это не просто быстрый завтрак, а целый ритуал, который наполняет дом невероятным ароматом. Сочетание нежного теста на молоке с кисло-сладкими нотками яблока создает потрясающую гармонию, а сами оладьи получаются такими воздушными, что буквально тают во рту. Это блюдо, которое готовится за считаные минуты из самых простых продуктов, но дарит столько радости и уюта, что становится семейной традицией. Идеальный вариант для того утра, когда хочется чего-то вкусного и душевного.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних яблока, 1 стакан молока, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1,5 стакана муки, половина чайной ложки соды, щепотка соли и растительное масло для жарки. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Влейте молоко и снова хорошо перемешайте. Добавьте натертые яблоки. Муку смешайте с содой и постепенно введите в жидкую основу, аккуратно помешивая тесто ложкой. Оно должно получиться густым как сметана и однородным. Дайте тесту постоять буквально 5–7 минут, чтобы сода вступила в реакцию с кислым соком яблок, — это сделает оладьи еще пышнее. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные круглые оладьи. Обжаривайте их на среднем огне с двух сторон до румяного золотистого цвета под крышкой. Подавайте эти пушистые ароматные оладушки сразу же, пока они горячие, со сметаной, медом или вашим любимым вареньем.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

яблоки
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Северная Корея показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Израиль разбомбил инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана
Сборная России «застряла» в Волгограде после матча с Ираном
Маринованная капуста быстрого приготовления: готова уже через сутки!
Синоптик рассказал, когда настанет пора менять резину на зимнюю
Иеромонах рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в бою под Работино
Ким Чен Ын встретился с Дмитрием Медведевым в Пхеньяне
ВСУ за минувшие сутки потеряли около полутора тысячи солдат
Снегопады и морозы до −15, лето и +19: погода в РФ 13–19 октября
СК озвучил предварительную причину пожара в Сосновоборске
Покупку жилья за наличку могут запретить в России
Авиаракеты превратили опорник ВСУ в пепел: успехи ВС РФ к утру 11 октября
В РАН спрогнозировали, как отразится на школьниках четырехдневная неделя
Врач Трампа вынес вердикт по его здоровью
«Сквозь землю провалилась»: ужасающие новые версии исчезновения Усольцевых
В Совфеде назвали главные темы переговоров США и России
К чему снится ссора с подругой: неожиданные толкования снов
Синоптик рассказала, когда в Россию могут прийти «тропические» зимы
Составлен список российских теннисистов, ругающихся и психующих на корте
Украинские власти объявили Пушкина вне закона
Дальше
Самое популярное
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.