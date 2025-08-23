Натерла кабачки и перемешала: нежнейший рулет из кабачков готов! Вкуснота

Этот рулет — настоящее спасение для тех, кто хочет накормить семью чем-то вкусным, полезным и необычным без лишних хлопот! Нежнейший кабачковый корж, сочная грибная начинка с творожным сыром и зеленью... Блюдо выглядит настолько эффектно, что не стыдно подать на праздничный стол, но готовится так просто, что его можно делать хоть каждый день.

Для начала приготовим кабачковый корж. Натрите на мелкой терке один средний кабачок (примерно 300 граммов), посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите сок. Добавьте одну натертую морковь, два яйца, три столовые ложки муки, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите тесто тонким равномерным слоем (примерно 0,5 см) и выпекайте 15–20 минут до легкой румяности.

Пока корж печется, приготовим начинку. Одну луковицу мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте 300 граммов мелко нарезанных грибов, обжаривайте до готовности. В миске смешайте грибную начинку с одним творожным сыром (примерно 200 граммов), двумя измельченными зубчиками чеснока и мелко нарубленным укропом.

Достаньте готовый кабачковый корж из духовки. Равномерно распределите начинку по всей поверхности. Аккуратно сверните рулетом, помогая себе пергаментом. Верните рулет в духовку на 10 минут для пропитки. Подавайте теплым или холодным, нарезав на порционные кусочки. Рулет прекрасно держит форму и не разваливается!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.