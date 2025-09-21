Нашинковала и обжарила! Нежные капустники по рецепту бабушки! Невероятно вкусно и просто

Капустники — это те самые оладьи, которые доказывают: гениальность в простоте! Хрустящие снаружи, нежные внутри, они напоминают ленивые пирожки с капустой, но готовятся в разы быстрее. Этот рецепт — классика, проверенная поколениями: минимум ингредиентов, максимум вкуса. Идеальны со сметаной, как самостоятельное блюдо или гарнир. Готовятся за 20 минут, а исчезают за 5!

Вам понадобится: 400 г капусты, 2 яйца, 2 ст. л. манки, 2 ст. л. муки, соль, 100 мл растительного масла. Капусту нашинкуйте тонко-тонко. Посолите, помните руками, чтобы пустила сок. Добавьте яйца, манку и муку. Тщательно перемешайте. Дайте постоять 10 минут — манка набухнет. Разогрейте масло в сковороде. Выкладывайте ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте сразу со сметаной!

