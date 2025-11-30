«Наполеон», гудбай. Готовлю торт «Графские развалины»: хрустящее безе, шоколадный крем и фундук

«Наполеон», гудбай! Я нашла торт, который навсегда занял его место в моем сердце и холодильнике. Это не просто десерт, а настоящая легенда советских кондитерских — «Графские развалины». В детстве он казался волшебством: как можно соединить такую хрустящую текстуру с нежнейшим кремом? Его хаотичный вид, эти самые «развалины», скрывают за собой идеально выверенный баланс вкусов. Хрустящие слои безе, насыщенный шоколадный крем и ароматный фундук создают такую симфонию, перед которой не устоять. Это тот самый случай, когда еда вызывает не просто насыщение, а настоящую эмоцию — восторг!

Для торта вам понадобится: для безе — 4 белка, 200 г сахара, щепотка лимонной кислоты; для крема — 200 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 3 ст. л. какао, 100 мл молока; для прослойки — 100 г измельченного фундука. Духовку разогрейте до 100 °C. Белки взбейте с лимонной кислотой в устойчивую пену, постепенно добавляя сахар. Получившуюся массу разделите на 3 части и выпекайте каждую на пергаменте 1,5 часа. Оставьте безе в выключенной духовке до полного остывания. Для крема взбейте размягченное масло с сахарной пудрой, добавьте какао и постепенно влейте теплое молоко. На блюдо выкладывайте безе, промазывая каждый слой кремом и посыпая орехами. Верхний слой обильно украсьте кремом и крошкой от безе. Дайте торту настояться в холодильнике не менее 8 часов — это нужно, чтобы безе немного пропиталось кремом, но сохранило свою фирменную хрустящую текстуру. Вот тогда и наступит тот самый момент истины, ради которого стоит попрощаться с «Наполеоном»!

