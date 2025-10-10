Намазка из копченого сыра и яиц: вкусный паштет на поджаренный хлеб

Намазка из копченого сыра и яиц: вкусный паштет на поджаренный хлеб. Всего четыре ингредиента создают невероятно гармоничный вкус с копчеными нотками и чесночной пряностью. Идеальный вариант, когда гости уже на пороге, а угощать нечем, — готовится за 10 минут и исчезает еще быстрее!

Ингредиенты

Сыр колбасный копченый — 100 г

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 2 ст. л.

Укроп — 1 ст. л. (по желанию)

Хлеб для тостов — 6 ломтиков

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Колбасный сыр и яйца натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с сырно-яичной массой. Добавьте майонез и мелко рубленный укроп по желанию, тщательно перемешайте до получения однородной пастообразной консистенции. Хлеб слегка подсушите в тостере или на сухой сковороде. Готовую намазку обильно нанесите на хлеб и подавайте сразу же.

