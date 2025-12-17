Надоел обычный печеный картофель? Готовлю «веером» с сыром и беконом. Изысканно, сытно и каждый кусочек с начинкой

Обычный запечённый картофель, несомненно, вкусен, но в праздничной сервировке хочется больше изящества и неожиданных вкусовых сочетаний. Картофель «веером» — это тот самый эффектный и сытный гарнир, который легко превращается в самостоятельное блюдо. Его секрет в особой нарезке: клубень, недорезанный до конца, раскрывается подобно вееру, а между его тонкими дольками прячется ароматная начинка из бекона и сыра. В процессе запекания картофель пропитывается мясными соками и жиром, сыр плавится, создавая золотистую корочку, а каждый кусочек гарантированно получается сочным и вкусным.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 4 крупные картофелины, 150 г бекона (слабосолёного или копчёного), 150 г твёрдого сыра, 3 ст. л. растительного масла, 2–3 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы. Картофель тщательно вымойте. Сделайте поперечные надрезы по всей длине клубня, не дорезая до нижней части примерно 5 мм, чтобы получился «веер». Чтобы дольки не падали, можно положить картофелину на ложку или две деревянные палочки. Бекон и сыр нарежьте очень тонкими ломтиками. В каждый разрез аккуратно вставьте по кусочку бекона и сыра. Смешайте масло с давленым чесноком, травами, солью и перцем. Обмажьте этой смесью каждую картофелину. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 50–60 минут до мягкости картофеля и румяной корочки. Подавайте горячими, украсив зеленью. Идеально сочетается со свежей сметаной или йогуртовым соусом.

