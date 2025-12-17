Отварной картофель и горсть муки. Пеку ирландские боксти. Пышные лепешки с хрустящей корочкой

Ирландская кухня славится своей простотой, сытностью и умением создавать уютные блюда из минимального набора продуктов. Боксти — традиционные картофельные лепешки — яркое тому подтверждение. Их история уходит корнями в ирландские фермерские семьи, где картофель был основой рациона. Секрет идеальных боксти — в использовании сырого тертого картофеля, который, соединяясь с небольшим количеством муки, образует хрустящую снаружи и удивительно нежную внутри текстуру. Эти золотистые лепешки обладают уникальным вкусом, который невозможно забыть.

Для приготовления вам потребуется: 500 г картофеля, 1 небольшая луковица, 2 столовые ложки пшеничной муки, 1 чайная ложка соли, щепотка молотого тмина, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Луковицу натрите туда же или очень мелко порубите. Полученную массу хорошо отожмите через марлю или сито, чтобы удалить лишний крахмалистый сок, это сделает лепешки более хрустящими. В миске смешайте отжатую картофельно-луковую массу, муку, соль и тмин до однородности. На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой порции теста, формируя тонкие лепешки. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до глубокого золотисто-коричневого цвета. Выкладывайте готовые боксти на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими со сметаной, сливочным маслом или традиционным яблочным соусом.

