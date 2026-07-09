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09 июля 2026 в 09:00

На замену крабовому салату летом готовлю его свежую версию — с помидорами и чесночной заправкой

Фото: D-NEWS.ru
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Эта свежая версия крабового салата отлично подходит для лета. Сочные крабовые палочки, пикантный чесночный майонез, свежий укроп, нежные яйца и сочные помидоры создают идеальный баланс вкусов.

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 2 помидора, пучок укропа, майонез, 2 зубчика чеснока, соль.

Крабовые палочки нарежьте кубиками или соломкой, выложите первым слоем. Смешайте майонез с выдавленным чесноком. Смажьте крабовые палочки чесночным майонезом. Укроп мелко нарежьте, выложите следующим слоем, слегка смажьте майонезом. Яйца натрите на крупной терке, выложите сверху, смажьте чесночным майонезом. Помидоры нарежьте кубиками, выложите верхним слоем, просто посолите (не смазывайте майонезом). Дайте салату настояться 30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить крабовый салат по этому рецепту и дала совет: для прослойки используйте смесь творожного сыра с майонезом в пропорции 1:1 — так салат станет более нежным и кремовым.

Ранее стало известно, как приготовить закуску из кабачков без чеснока и майонеза.

Проверено редакцией
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рецепты
салаты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
На замену крабовому салату летом готовлю его свежую версию — с помидорами и чесночной заправкой Эта свежая версия крабового салата отлично подходит для лета. Сочные крабовые палочки, пикантный чесночный майонез, свежий укроп, нежные яйца и сочные помидоры создают идеальный баланс вкусов.
200 г крабовых палочек
3 вареных яйца
2 помидора
пучок укропа
майонез
2 зубчика чеснока
соль
>
Крабовые палочки нарежьте кубиками или соломкой, выложите первым слоем. Смешайте майонез с выдавленным чесноком. Смажьте крабовые палочки чесночным майонезом.
Укроп мелко нарежьте, выложите следующим слоем, слегка смажьте майонезом.
Яйца натрите на крупной терке, выложите сверху, смажьте чесночным майонезом.
Помидоры нарежьте кубиками, выложите верхним слоем, просто посолите (не смазывайте майонезом). Дайте салату настояться 30 минут.
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