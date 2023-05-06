На счетах Блиновской арестовали сотни миллионов рублей ТАСС: на счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни млн рублей в разной валюте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие наложило обеспечительные меры на банковские счета блогера Елены Блиновской и ее супруга. Такое решение было принято в рамках уголовного дела о неуплате около 1 млрд рублей налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что речь идет о таких кредитных учреждениях, как Россельхозбанк, Альфа-Банк, Севергазбанк, Фора-Банк и МТС Банк.

В апреле следователи возбудили против блогера Елены Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и обналичивании незаконно нажитых средств. 27 апреля ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле.

Во время допроса в СКР она признала вину в экономических преступлениях, а позже решением суда была заключена под домашний арест на два месяца.

Ранее глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в России начались блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Она предрекла новые громкие инциденты, связанные с неуплатой налогов известными блогерами.