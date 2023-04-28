Блиновскую отправили под домашний арест Суд арестовал блогера Блиновскую до 26 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Пресненский районный суд Москвы заключил под домашний арест блогера Елену Блиновскую по обвинению в неуплате налогов на общую сумму в 918 млн рублей, сообщает корреспондент NEWS.ru из здания суда. Она пробудет под арестом в своем коттедже в подмосковном ЖК «Миллениум Парк» до 26 июня.

Пресненским районным судом города Москвы 28 апреля 2023 года избрана мера пресечения в отношении Блиновской Елены Олеговны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде домашнего ареста сроком до 26 июня 2023 года, — огласил решение судья.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.

Также сообщалось, что полиция проводила проверку деятельности блогера еще в марте после жалоб участниц марафона «Новое измерение». Потерпевшие, заплатившие за участие в марафоне от 11 тысяч рублей до миллиона, посчитали, что их обманули.