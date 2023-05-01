Мизулина подтвердила блокировку ФНС счетов блогеров Мизулина: следует ожидать новых инцидентов, связанных с неуплатой налогов блогерами

Фото: Пресс-служба Лига безопасного интернета

В России начались блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Она предрекла новые громкие инциденты, связанные с неуплатой налогов известными блогерами.

Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество, — отметила Мизулина.

27 апреля стало известно о задержании известного блогера Елены Блиновской. Это произошло в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, женщина получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. В интернете опубликовано видео обысков в ее доме в Подмосковье.

Ранее обвинения в неуплате налогов были предъявлены блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Ущерб государству, по оценке следователей, превысил 311 млн рублей. По версии следствия, блогер, зарегистрировавшая ИП, занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения с доходом до 150 млн рублей, но зарабатывала гораздо больше. Чтобы уклониться от уплаты налогов, Лерчек привлекла в качестве пособников мужа и родственников.