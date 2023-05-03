Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов

Фото: vk.com/instasamka

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) улетела в Дубай после блокировки счетов Федеральной налоговой службой. Коротким видео из самолета хип-хоп-исполнительница поделилась в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Причину своего отъезда из России певица не указала.

Ранее ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки. Исполнительница попала в список тех, кого МВД проверяет по факту неуплаты налогов и отмывания денег. Кроме того, один из концертов певицы в Москве был отменен «по независящим от клуба причинам».

Прокуратура и Следственный комитет уже проверяли исполнительницу по подозрению в склонении к проституции и разложении детской психики.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что более 30 российских блогеров-миллионников могут проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. По информации канала, в черный список, помимо Инстасамки, попали видеоблогер Гусейн Гасанов и певец Егор Крид.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал направить штрафы за неуплату блогерами-миллионниками на нужды СВО и решение социальных проблем. Парламентарий также пристыдил медиаперсоны, которые зарабатывают состояния «на доверии людей» и используют мошеннические схемы.