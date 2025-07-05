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05 июля 2025 в 13:00

Эксперт раскрыл, как получить всю пенсию единой выплатой

Эксперт Балынин: часть россиян может получить всю пенсию единой выплатой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионные накопления можно получить единовременно, если они формировались в период с 2002 по 2014 год до введения моратория на их заморозку, а их сумма не превышает 411 750 рублей, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, которые приводит «Российская газета», сейчас эти накопления продолжают инвестироваться, увеличивая будущие выплаты.

Он пояснил, что право на получение выплат возникает при достижении пенсионного возраста, установленного в 2018 году, — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. В другом случае доступны два варианта: срочная пенсионная выплата на срок не менее 10 лет (размер и период определяет сам гражданин) или пожизненная накопительная пенсия, рассчитываемая путем деления накоплений на 270 месяцев. По данным на 2025 год, около 350 тысяч человек станут получателями таких выплат, включая 141 тысячу через Соцфонд и 167 тысяч через НПФ.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявляла NEWS.ru, что программа долгосрочных сбережений позволяет россиянам получить до 360 тысяч рублей от государства к пенсии. По ее словам, она рассчитана на 15 лет и предоставляет дополнительные финансовые гарантии.

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