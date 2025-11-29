На этот ПП-салат вы потратите не больше 10 минут: эффектно дополнит праздничный стол на Новый год

На этот ПП-салат вы потратите не больше 10 минут! Он не только вкусный, но и роскошно выглядит — эффектно дополнит праздничный стол на Новый год. Калорийность — около 120 ккал на 100 г.

Вам понадобится: 1 спелое авокадо, 1 свежий огурец, 200 г слабосоленой семги или форели, 2 вареных яйца, пучок руколы или смеси салатов, 150 г греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, сок половинки лимона, укроп. Авокадо и огурец нарежьте кубиками, рыбу — тонкими ломтиками, яйца — четвертинками. Для заправки смешайте йогурт, горчицу и лимонный сок. На блюдо выложите листья салата, затем авокадо, огурец и рыбу. Полейте заправкой, украсьте яйцами и укропом.

Вкус — свежий и насыщенный: нежность авокадо и яиц сочетается с солоноватой рыбой и хрустящим огурцом, а пикантная йогуртовая заправка объединяет все ингредиенты в гармоничную композицию.

