Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 17:35

На другие смотреть не захотите: чудо-пирог «Сладунок» — нежный, рассыпчатый и с кремовой начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот пирог «Сладунок» покоряет с первого кусочка. Мягкое песочное тесто, воздушная начинка из вареной сгущенки и сметаны — сочетание получается идеально сбалансированным, неприторным и очень нежным. Готовится просто, выглядит эффектно и отлично подходит и для семейного чаепития, и для праздничного стола.

Ингредиенты. Для теста: сливочное масло мягкое — 100 г, сахар — 80 г, яйцо — 1 шт., соль — щепотка, мука — 250 г, разрыхлитель — 5 г. Для начинки: вареная сгущенка — 1 банка, яйца — 2 шт., сметана 20% — 150 г.

Сливочное масло растирают с сахаром до пышности. Добавляют яйцо, соль и перемешивают. Всыпают муку с разрыхлителем и быстро замешивают мягкое песочное тесто. Тесто распределяют по форме, формируя дно и бортики. Убирают в холодильник на 10–15 минут. Для начинки соединяют вареную сгущенку, яйца и сметану, взбивают до однородности. Выливают массу на основу. Выпекают пирог в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут, пока начинка не поднимется и не станет упругой. Готовый пирог остужают, при желании украшают свежими ягодами и подают к столу.

Получается в меру сладко, рассыпчато и невероятно вкусно.

Ранее мы делились рецептом нежнейшего торта без выпечки. Он тает во рту и готовится за полчаса.

Проверено редакцией
Читайте также
Фастфуд в домашнем формате: пирог «Биг Мак». Сочный фарш, плавленый сыр и хрустящие тортильи. Готовится в духовке
Общество
Фастфуд в домашнем формате: пирог «Биг Мак». Сочный фарш, плавленый сыр и хрустящие тортильи. Готовится в духовке
Вышел настоящий пухляш: первый раз пекла йогуртовый пирог-суфле — теперь он любимый
Общество
Вышел настоящий пухляш: первый раз пекла йогуртовый пирог-суфле — теперь он любимый
Беру два стакана кефира и наливаю сгущенку — копеечный десерт из столовых 90-х: нежный, как облачко
Общество
Беру два стакана кефира и наливаю сгущенку — копеечный десерт из столовых 90-х: нежный, как облачко
Никакой духовки: приноровилась делать быстрый тортик на сковороде — домашняя вкуснота к чаю
Общество
Никакой духовки: приноровилась делать быстрый тортик на сковороде — домашняя вкуснота к чаю
Мой фирменный наполеон без возни с духовкой. Ленивый торт на сковороде вкуснее магазинного
Общество
Мой фирменный наполеон без возни с духовкой. Ленивый торт на сковороде вкуснее магазинного
пироги
сгущенка
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Италии увидели двойные стандарты Запада на Олимпиаде
В Пакистане задержали организатора теракта у мечети
Травма руки, песня Симоньян, рождение внука: как живет певица Жасмин
«Перерегистрация» в электронном дневнике обошлась семье в 200 тыс. рублей
В Сети появилось первое фото подростка, напавшего на общежитие в Уфе
Стало известно, кто победил в первом олимпийском скиатлоне
«Дернул рубильник»: на Солнце внезапно завершилась сильнейшая буря
В деле о теракте в «Крокусе» появился загадочный свидетель
МОК простил фристайлисту нецензурный пост против властей США
«Что за раздолбайство?»: Губерниев оценил действия команды Гуменника
В больнице умерла 19-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Батайск
Политолог ответил, какие страны вскоре могут восстановить отношения с РФ
Подрыв дамбы в ДНР и «зона смерти» ВСУ: новости СВО на вечер 7 февраля
Песня о Путине, измены мужей, мнение об СВО: как живет Галина Данилова
Москвичам рассказали, когда в столице проснутся змеи
Суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины
Люксовый дом Chanel обратился в российское ведомство
Экс-звезда британского реалити-шоу стал сборщиком мусора
Взрывы парализовали работу украинских АЭС
В Госдуме предложили подарить школьникам свободные выходные
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.