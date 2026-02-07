На другие смотреть не захотите: чудо-пирог «Сладунок» — нежный, рассыпчатый и с кремовой начинкой

Этот пирог «Сладунок» покоряет с первого кусочка. Мягкое песочное тесто, воздушная начинка из вареной сгущенки и сметаны — сочетание получается идеально сбалансированным, неприторным и очень нежным. Готовится просто, выглядит эффектно и отлично подходит и для семейного чаепития, и для праздничного стола.

Ингредиенты. Для теста: сливочное масло мягкое — 100 г, сахар — 80 г, яйцо — 1 шт., соль — щепотка, мука — 250 г, разрыхлитель — 5 г. Для начинки: вареная сгущенка — 1 банка, яйца — 2 шт., сметана 20% — 150 г.

Сливочное масло растирают с сахаром до пышности. Добавляют яйцо, соль и перемешивают. Всыпают муку с разрыхлителем и быстро замешивают мягкое песочное тесто. Тесто распределяют по форме, формируя дно и бортики. Убирают в холодильник на 10–15 минут. Для начинки соединяют вареную сгущенку, яйца и сметану, взбивают до однородности. Выливают массу на основу. Выпекают пирог в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут, пока начинка не поднимется и не станет упругой. Готовый пирог остужают, при желании украшают свежими ягодами и подают к столу.

Получается в меру сладко, рассыпчато и невероятно вкусно.

