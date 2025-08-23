Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 05:00

Мясные ежики с кабачком и картошкой! Готовятся просто и тают во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясные ежики с кабачком и картошкой под сыром! Невероятно сочные и сытные биточки, которые тают во рту! Нежный кабачок делает фарш сочным и легким, а хрустящая картошка под золотистой сырной корочкой завершает этот кулинарный шедевр. Идеальный ужин для всей семьи, который готовится практически сам.

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 500 г
  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Картофель — 4–5 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Рис длиннозерный — 100 г (отварной)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Паприка — 1/2 ч. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Кабачок натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Лук и чеснок мелко порубите. В глубокой миске смешайте фарш, отварной рис, кабачок, лук, чеснок, яйцо, соль, перец и паприку. Тщательно вымесите фарш до однородности. Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками.
  2. Противень смажьте маслом, выложите ежики, а свободное пространство заполните картофелем. Посолите картофель, слегка сбрызните маслом. Посыпьте всё тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки на сыре и мягкости картофеля. Подавайте горячими, украсив зеленью.

Ранее мы готовили куриные котлеты с кабачком. Сочность в каждой котлетке!

рис
мясо
картошка
кабачки
котлеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые СИЗО могут появиться в России
Новые владельцы имущества российского блогера пойдут на допрос
Апелляция смягчила приговор генерал-майору Минобороны РФ
Стоимость ремонта машин выросла на 30%: цены на запчасти, на чем сэкономить
Гонорары, пластика, слова о Путине и Крыме: как сейчас живет Алена Апина
Трамп шутливо отозвался о своей возможности выйти на матч ЧМ
Синоптик спрогнозировал настоящее лето в некоторых регионах России
Отец Маска оценил изобретательский потенциал россиян
Ряд изменений в сфере здравоохранения вступят в силу с 1 сентября
На руке Трампа вновь заметили загадочный синяк
Экономист объяснил условия ранней пенсии для работников сельской местности
Трамп похвастался успехом введения торговых пошлин
Российские военные вплотную подошли к стратегически важному городу в ДНР
Украина сделала предупреждение перед российско-белорусскими учениями
США приобрели долю в 10% в известной технологической корпорации
Атака ВСУ на Волгоградскую область 23 августа: что известно, пострадавшие
Адская головная боль, апатия, инсульт: как избежать мигрени, чем опасна
Операция, хейт из-за Ковальчук, враги среди артистов: где сейчас Чумаков
Ребенок пострадал при падении БПЛА рядом с жилым домом под Волгоградом
Серия мощных взрывов потрясла завод в США
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.