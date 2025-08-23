Мясные ежики с кабачком и картошкой! Готовятся просто и тают во рту

Мясные ежики с кабачком и картошкой под сыром! Невероятно сочные и сытные биточки, которые тают во рту! Нежный кабачок делает фарш сочным и легким, а хрустящая картошка под золотистой сырной корочкой завершает этот кулинарный шедевр. Идеальный ужин для всей семьи, который готовится практически сам.
Ингредиенты
- Фарш мясной — 500 г
- Кабачок — 1 шт. (средний)
- Картофель — 4–5 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Рис длиннозерный — 100 г (отварной)
- Яйцо — 1 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Паприка — 1/2 ч. л.
- Растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление
- Кабачок натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Лук и чеснок мелко порубите. В глубокой миске смешайте фарш, отварной рис, кабачок, лук, чеснок, яйцо, соль, перец и паприку. Тщательно вымесите фарш до однородности. Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками.
- Противень смажьте маслом, выложите ежики, а свободное пространство заполните картофелем. Посолите картофель, слегка сбрызните маслом. Посыпьте всё тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки на сыре и мягкости картофеля. Подавайте горячими, украсив зеленью.
