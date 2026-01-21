Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:02

Морковный пирог с орехами — сюрприз для сладкоежек: сочный, ароматный и совсем не овощной!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие даже не догадываются, насколько вкусной может быть выпечка с морковью. Этот пирог ломает стереотипы: он получается удивительно нежным, с приятной пряной ноткой и влажной текстурой. Ореховая смесь добавляет блюду изысканности, а корица создаёт уютную атмосферу домашнего чаепития. Такой десерт с лёгкостью станет изюминкой вашего стола и удивит даже искушённых гурманов.

Для приготовления вам понадобятся: морковь (3 шт.), ореховая смесь (100 г), мука (200 г), сахар (1/2 стакана), разрыхлитель (1 ч. л.), куриные яйца (4 шт.), подсолнечное масло (1/2 стакана), корица (2 ч. л.), соль (щепотка) и ванилин (2 щепотки). Морковь натирают на мелкой тёрке, орехи измельчают.

Яйца взбивают с сахаром, корицей, ванилином и солью, затем добавляют муку с разрыхлителем. В тесто вливают масло, вводят морковь и орехи, тщательно перемешивают. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут. Готовый пирог остужают и при желании посыпают сахарной пудрой. Если хотите придать десерту насыщенный оттенок, добавьте немного какао или шоколада — они прекрасно сочетаются с морковью.

Ранее сообщалось: если надоело готовить гречку скучно и однообразно, попробуйте этот удивительный рецепт — получится невероятно сочно, ароматно и сытно! Такое блюдо легко станет любимым ужином для всей семьи: оно и вкусное, и полезное, и готовится без лишних сложностей. А еще радует глаз — яркая смесь овощей с золотистой гречкой смотрится очень аппетитно.

Морковь натирают на мелкой тёрке, орехи измельчают. Яйца взбивают с сахаром, корицей, ванилином и солью, затем добавляют муку с разрыхлителем.
В тесто вливают масло, вводят морковь и орехи, тщательно перемешивают.
Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут.
Готовый пирог остужают и при желании посыпают сахарной пудрой.
Если хотите придать десерту насыщенный оттенок, добавьте немного какао или шоколада — они прекрасно сочетаются с морковью.
