Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган

Принц Гарри положил руки на ягодицы Меган Маркл на публике, соответствующим роликом поделилась герцогиня Сассекская в социальной сети. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 21 января?

За какое место Гарри потрогал Меган

На видео, опубликованном Меган Маркл, супруги танцуют на поле, держась за руки. В какой-то момент принц Гарри кладет руку на ягодицы жены, но Меган сразу же убирает ее. Герцогиня Сассекская была одета в белую футболку и зеленые шорты, а ее супруг — в черную футболку и серые брюки. Помимо этого, в публикации есть еще несколько фрагментов: например, дети пары, посещающие зоопарк.

Гарри не первый раз позволил себе этот интимный жест. В октябре 2025 года во время позирования перед фотографами Гарри приобнял Меган, положив руку на ее ягодицы. Это было на благотворительном вечере, приуроченном ко Всемирному дню психического здоровья. Жест принца вызвал волну неоднозначной реакции в соцсетях. Пользователи обвинили пару в неуместном поведении и попытке подчеркнуто продемонстрировать близкие отношения. Инцидент также вновь поставил под вопрос публичный имидж герцогов Сассекских.

«Они продолжают выставлять себя в неловком свете»; «Это выглядит как попытка убедить всех в том, что у них все прекрасно»; «Любви тут не видно. Будем откровенны», — писали комментаторы.

Также звучали мнения о неестественности происходящего: «Такое ощущение, будто они впервые прикасаются друг к другу».

Почему принц Уильям испугался возвращения своего брата

Как пишет Daily Mail, решение принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Великобританию из добровольного изгнания стало серьезным поводом для беспокойства принца Уильяма. По данным издания, наследник британского престола даже усилил свою пиар‑команду, пригласив в штат кризисного менеджера Лизу Рейвенскрофт.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Уильям и Кейт [Миддлтон] опасаются проблем, вызванных возвращением принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию, и приготовились к худшему», — отметил светский корреспондент Ричард Иден.

Он связал нарастающее напряжение с проектом «Оттепель» — предполагаемой инициативой элит Соединенного Королевства, выступающих в поддержку пары. По сведениям Идена, волна публикаций о возможном возвращении Гарри и его жены представляет собой продуманную пиар‑стратегию, цель которой — добиться от королевской семьи торжественного приема для герцога и герцогини Сассекских.

Ранее издание The Sun сообщило, что Гарри задумал лично попросить короля Карла III открыть Игры Непокоренных в 2027 году в Бирмингеме, Англия. Отмечается, что к этому времени принц планирует вернуться в Великобританию вместе с супругой, что также может стать поворотным моментом в отношениях с монархом. Предложение открыть соревнования ветеранов рассматривается как идеальный способ для завершения многолетнего конфликта между отцом и сыном.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России

Погода в Москве в среду, 21 января: на город надвигается сибирская стужа?

«Кривой Рог не нужен»: прилет «Искандера», удары по Украине 21 января