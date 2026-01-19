Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике

Принц Гарри положил руки на ягодицы Меган Маркл на публике. Видео с этим моментом герцогиня Сассекская разместила в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена).

На видео супруги танцуют на поле, держась за руки. В какой-то момент принц Гарри кладет руку на ягодицы жены, но Меган сразу же убирает ее. Герцогиня была одета в белую футболку и зеленые шорты, а ее супруг — в черную футболку и серые брюки. Помимо этого, в публикации есть еще несколько фрагментов: например, дети пары, посещающие зоопарк.

Ранее герцогиня Сассекская потребовала для поездки в Великобританию, которая станет первой для пары после конфликта с королевской семьей, четыре этажа отеля, охрану и личного шеф-повара. Эти требования вызвали недовольство местных жителей. Они сочли их чрезмерными даже по сравнению с условиями для иностранных лидеров.

До этого Меган Маркл также подверглась критике за цены в своем бренде товаров для дома, которые покупатели назвали «оторванными от реальности». Например, набор из закладки, меда и чая продается за $64 (более 5 тыс. рублей). При этом на сайте товары помечены как распроданные. Пользователи предположили, что это может быть уловкой для создания видимости ажиотажа.